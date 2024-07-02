Туск и Шольц договорились обеспечить безопасное небо для Европы

Германия и Польша будут совместно создавать общеевропейскую систему ПВО. Об этом по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщило агентство ТАСС.

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Польский политик добавил, что инициатива исходила от немецкой стороны, а участие Варшавы поможет быстрее достичь создания «железного купола» для безопасности воздушного пространства Европы.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПолитикаБезопасностьЕвропаШольцДональд Туск

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