Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе

Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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По её словам, президент РФ Владимир Путин желает пошатнуть европейскую безопасность.

«Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе», - сказала она, призвав защитить «каждый квадратный сантиметр».

Ранее Путин резко отверг обвинения в планировании агрессии против НАТО, отметив, что подобные заявления - это «бред собачий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БезопасностьВладимир ПутинЕвропаГермания

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