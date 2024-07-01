Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе
1 июля 202415:57
Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По её словам, президент РФ Владимир Путин желает пошатнуть европейскую безопасность.
«Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе», - сказала она, призвав защитить «каждый квадратный сантиметр».
Ранее Путин резко отверг обвинения в планировании агрессии против НАТО, отметив, что подобные заявления - это «бред собачий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru