Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака

По его словам, турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они собирались контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели».

Ранее министерство обороны Турции начало военную операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, она проходит в северной части Ирака.

