Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака

Первая фаза операции Вооруженных сил Турции на севере Ирака завершилась, операция будет продолжаться до устранения угрозы на границе с Ираком. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

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По его словам, турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они собирались контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели».

Ранее министерство обороны Турции начало военную операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, она проходит в северной части Ирака.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ОперацияТурция
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