Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака
Первая фаза операции Вооруженных сил Турции на севере Ирака завершилась, операция будет продолжаться до устранения угрозы на границе с Ираком. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
По его словам, турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они собирались контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели».
Ранее министерство обороны Турции начало военную операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, она проходит в северной части Ирака.
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