Турция начала новую военную операцию на севере Ирака

Как сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар, военные начали наземную и воздушную операцию «Коготь» в районах Метина, Зап, Авашин-Басьян. По словам Акара, турецкие летчики успешно поразили укрытия, бункеры, пещеры, туннели, склады и штабы РПК, пишет «Свободная пресса».

«Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист», — подчеркнул министр.

Конфликт Анкары и РПК, которая ведет борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжается с 1980-х годов. За время конфликта курдские формирования несколько раз объявляли односторонние перемирия, напоминает Газета.ру.

