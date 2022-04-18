Турция начала новую военную операцию на севере Ирака
Турция начала новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака, передает агентство Anadolu.
Как сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар, военные начали наземную и воздушную операцию «Коготь» в районах Метина, Зап, Авашин-Басьян. По словам Акара, турецкие летчики успешно поразили укрытия, бункеры, пещеры, туннели, склады и штабы РПК, пишет «Свободная пресса».
«Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист», — подчеркнул министр.
Конфликт Анкары и РПК, которая ведет борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжается с 1980-х годов. За время конфликта курдские формирования несколько раз объявляли односторонние перемирия, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях под Херсоном
- Во время сплава в Свердловской области пропали туристы
- Экс-президент Чехии объяснил «любовь» Европы к Украине
- Володин: Группы продленного дня станут частью образовательного процесса
- Вице-канцлер ФРГ отверг идею добычи сланцевого газа в стране
- Производство картона сократят в России
- Турция начала новую военную операцию на севере Ирака
- Финансист: Возможное объявление Запада о дефолте в России будет ложным
- В Японии заявили о намерении противодействовать обходу санкций простив России
- «Коммерсантъ»: В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru