В Турции назвали условия наступления мира в Карабахе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения ситуации в Карабахе и призвал народ бороться за свои права, в том числе с оружием в руках.

По мнению Калына, после заявления Пашиняна «понятно, кто хочет войны». Турецкий пресс-секретарь заявил, что данный факт подтверждает правоту властей Турции и Азербайджана, и конфликт закончится, когда «Карабах освободится от оккупации».

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

