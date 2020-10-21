В Турции назвали условия наступления мира в Карабахе
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мир и стабильность в Нагорном Карабахе наступят после освобождения региона от армянской оккупации. Об этом политик написал в своём Twitter.
Paşinyan’ın Karabağ’da diplomatik çözüm yok açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020
Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:
Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения ситуации в Карабахе и призвал народ бороться за свои права, в том числе с оружием в руках.
По мнению Калына, после заявления Пашиняна «понятно, кто хочет войны». Турецкий пресс-секретарь заявил, что данный факт подтверждает правоту властей Турции и Азербайджана, и конфликт закончится, когда «Карабах освободится от оккупации».
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru