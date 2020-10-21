Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения конфликта в Карабахе
Карабахский вопрос на данном этапе не может быть решён дипломатическим путём. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян отметил, что в Армении неоднократно говорили о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Однако эта практика оказалась неприемлема для азербайджанской стороны, дипломатическая тактика и стратегия которой остается неизменной.
Премьер Армении пояснил, что Баку не согласен на то, на что будет согласен Ереван, в том числе с учётом переговоров и других факторов.
Боевые действия идут в зоне карабахского конфликта с 27 сентября. Несмотря перемирие, объявленное 10 и 18 октября, боевые действия на спорной территории продолжаются.
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