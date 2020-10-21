Пашинян призвал народ Армении взяться за оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал армянский народ взять в руки оружие и отправиться на защиту родины.

Глава армянского правительства заявил, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, без которого не будет Армении. Поэтому защита прав народа Карабаха - это защита прав армянского народа, подчеркнул он.

Пашинян считает, что бороться за свои права, в том числе с оружием в руках, нужно до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение. Он поручил руководителям госструктур и органов местного самоуправления сформировать добровольческие отряды, которыми будет руководить Генштаб ВС Армении.

Кроме этого, премьер призвал всех бизнесменов и студентов из Карабаха немедленно вернуться в Степанакерт, чтобы вступить в ряды добровольцев. Ранее Пашинян призвал вернуться в армянскую армию военнослужащих, которые были демобилизованы в течение последнего года, так как они имеют лучшую военную подготовку.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Боевые действия продолжаются не смотря на объявленное перемирие.