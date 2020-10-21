Пашинян призвал народ Армении взяться за оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал армянский народ взять в руки оружие и отправиться на защиту родины.
Глава армянского правительства заявил, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, без которого не будет Армении. Поэтому защита прав народа Карабаха - это защита прав армянского народа, подчеркнул он.
Пашинян считает, что бороться за свои права, в том числе с оружием в руках, нужно до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение. Он поручил руководителям госструктур и органов местного самоуправления сформировать добровольческие отряды, которыми будет руководить Генштаб ВС Армении.
Кроме этого, премьер призвал всех бизнесменов и студентов из Карабаха немедленно вернуться в Степанакерт, чтобы вступить в ряды добровольцев. Ранее Пашинян призвал вернуться в армянскую армию военнослужащих, которые были демобилизованы в течение последнего года, так как они имеют лучшую военную подготовку.
Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Боевые действия продолжаются не смотря на объявленное перемирие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Путин: в РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии
- Полиция Германии задержала исламиста, напавшего на туристов
- Госдума РФ одобрила закон о повышении НДФЛ для богатых
- Путин поздравил Михалкова с днём рождения
- Житель Владимира насмерть забил кружкой соседа по больничной палате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru