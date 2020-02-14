Турция усилила охрану посольства РФ после угроз в адрес посла

Как заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, в связи с обострением ситуации посольство обратилось к турецким властям с просьбой принять дополнительные меры безопасности.

В то же время дипломат выразила мнение, что после угроз в социальных сетях вряд ли последуют реальные действия.

Ранее посол Ерхов пожаловался в соцсетях, что он получает угрозы в своей адрес через соцсети, сообщает RT.

В свою очередь РИА ФАН уточняет, что авторы угроз настоятельному рекомендуют дипломату не появляться на улице.

Как заявила НСН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тема угроза в адрес посла будет поставлена в ходе предстоящей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой в Мюнхене.

