Турция усилила охрану посольства РФ после угроз в адрес посла
Власти Турции усилили охрану российского посольства после поступивших угроз в адрес посла Алексея Ерхова.
Как заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, в связи с обострением ситуации посольство обратилось к турецким властям с просьбой принять дополнительные меры безопасности.
В то же время дипломат выразила мнение, что после угроз в социальных сетях вряд ли последуют реальные действия.
Ранее посол Ерхов пожаловался в соцсетях, что он получает угрозы в своей адрес через соцсети, сообщает RT.
В свою очередь РИА ФАН уточняет, что авторы угроз настоятельному рекомендуют дипломату не появляться на улице.
Как заявила НСН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тема угроза в адрес посла будет поставлена в ходе предстоящей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой в Мюнхене.
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