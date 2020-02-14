Захарова: Угрозы послу России в Турции Сергей Лавров обсудит в Мюнхене

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать прямые угрозы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Дипломат сообщил, что речь в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии.

«Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее», — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

Как сообщила НСН официальный представитель МИД РФ, «этот вопрос будет поставлен в ходе предстоящей встречи Лаврова с турецким коллегой в Мюнхене».

Уточним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Ранее Анкара сообщила о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Кроме того, в результате обстрела 3 февраля также погибли восемь турецких военнослужащих. Турецкий лидер также накануне обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. Но Москва подчеркнула, отвергнув все обвинения, что что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств.

Напомним, вечером 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.

Посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.

