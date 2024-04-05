Турция с 8 апреля приостанавливает участие в ДОВСЕ
Турция выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Уточняется, что реализация договора между Турцией и другими государствами, являющимися участниками ДОВСЕ, будет приостановлена с 8 апреля 2024 года.
«Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии с указом президента», - говорится в документе, который опубликовал официальный правительственный вестник Resmi Gazete.
Ранее закон о приостановлении действия ДОВСЕ подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru