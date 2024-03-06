Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил госсекретарь министерства обороны страны Валерий Мижа, передает РИА Новости.

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Республика учла «коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими» на момент заключения соглашения в 1990 году.

«Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — подчеркнул Мижа.

Госсекретарь напомнил, что действие ДОВСЕ уже приостановила 21 страна. Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после получения соответствующего уведомления странами-участниками договора.

Ранее Россия вышла из ДОВСЕ, страна завершила процедуру в ноябре прошлого года, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
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