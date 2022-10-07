Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники

«Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) со всех направлений», - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Также турецкий лидер прокомментировал вероятность создания новой военной базы Турции на полуострове Карпаз на севере Кипра. Он указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы, самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции, и сегодня могут в кратчайшие сроки достигать острова.

Ранее, 29 сентября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара в ответ на снятие США эмбарго на поставки вооружений Никосии намерена увеличить свое военное присутствие на севере Кипра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

