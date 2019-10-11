Турция понесла первые потери в ходе вторжения в Сирию
Первый турецкий военнослужащий погиб с началом военной операции против курдов в Сирии, сообщает RT. Об этом сообщил министр обороны страны Хулуси Акара.
Глава ведомства добавил, что турецкая армия уничтожила более 270 противников в ходе операции «Источник мира».
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «жесткими санкциями» за ее действия в Сирии, подчеркнув, что Вашингтон может «уничтожить» экономику страны.
Как отмечает Ura.ru, американские сенаторы уже подготовили законопроект о заморозке активов турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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