Турция понесла первые потери в ходе вторжения в Сирию

Глава ведомства добавил, что турецкая армия уничтожила более 270 противников в ходе операции «Источник мира».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «жесткими санкциями» за ее действия в Сирии, подчеркнув, что Вашингтон может «уничтожить» экономику страны.

Как отмечает Ura.ru, американские сенаторы уже подготовили законопроект о заморозке активов турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

