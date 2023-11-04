Турция отозвала посла в Тель-Авиве из-за событий в секторе Газа
Турция отозвала своего посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, сообщили в турецком МИД.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейших контактов с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
Ранее ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным палестинского движения ХАМАС, погибли не менее 195 человек, более 700 пострадали. Армия обороны подтвердила удар, объяснив, что таким образом пыталась ликвидировать командира ХАМАС.
Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru