Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

По его словам, у турецкой стороны больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не остановит атаку на сектор Газа и не будет привлечен к ответственности за свои действия.

Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

