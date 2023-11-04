Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейших контактов с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
По его словам, у турецкой стороны больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не остановит атаку на сектор Газа и не будет привлечен к ответственности за свои действия.
Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru