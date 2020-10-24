Турция отвергла обвинения союзников по НАТО в закупке С-400 без предложенных альтернатив

«Мы ждём от наших союзников, что вместо того, чтобы делать заявления о разрушении наших отношений, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400», — говорится в официальном сообщении турецкого ведомства.

По данным турецкой стороны, С-400 будут использовать «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

Ранее Соединённые Штаты Америки вновь предупредили Турцию о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус.

Напомним, замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в эфире НСН оценил вероятность применения Турцией комплексов С-400 против Армении в Нагорном Карабахе.

«Применение С-400 против Армении не имеет никакого смысла, потому что у Армении нет самолетов. А вот если Россия примет решение оказать содействие Армении в условиях блокады, когда нам придется военным путем пробивать коридор до Армении в соответствии с условиями ОДКБ, то в таких условиях исключить возможность того, что С-400 будет применен против российских самолетов, я не могу. Как нельзя исключить применение С-400 против российских самолетов в Сирии», - добавил эксперт.

