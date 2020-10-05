Военный аналитик назвал условия применения Турцией С-400 против России
Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике оценил в эфире НСН вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Нагорном Карабахе.
Турецкие военные намерены в ближайшие дни испытать приобретенную у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Тестирование пройдет на полигоне в районе города Синоп.
Между тем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что альянс следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха.
Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в эфире НСН оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Нагорном Карабахе
«Вмешательство НАТО в конфликт в Карабахе маловероятно, хотя бы потому что там воюет Турция. Это не подпадает под пятую статью устава НАТО. Она предполагает вмешательство в случае нападения на одну из стран альянса. Оснований нет, и НАТО молчит», - указал Сивков.
Также он высказался насчет применения Турцией комплексов С-400 против Армении.
«Применение С-400 против Армении не имеет никакого смысла, потому что у Армении нет самолетов. А вот если Россия примет решение оказать содействие Армении в условиях блокады, когда нам придется военным путем пробивать коридор до Армении в соответствии с условиями ОДКБ, то в таких условиях исключить возможность того, что С-400 будет применен против российских самолетов, я не могу. Как нельзя исключить применение С-400 против российских самолетов в Сирии», - добавил эксперт.
По его мнению, продажа С-400 Турции, учитывая, что Анкара не является надежным партером Москвы, является большой ошибкой.
«Серьезнейшим просчетом во внешней политике России. Получив С-400 даже в экспортном исполнении, наши потенциальные противники в лице НАТО получили доступ к особенностям работы этого комплекса. Это значит, что они смогут создать эффективные средства его подавления», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Сивков на пресс-конференции НСН рассказал, что вооруженные силы Армении уступают азербайджанским как в вооружении, так и в мобилизационном потенциале.
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