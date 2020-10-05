Военный аналитик назвал условия применения Турцией С-400 против России

Турецкие военные намерены в ближайшие дни испытать приобретенную у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Тестирование пройдет на полигоне в районе города Синоп.

Между тем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что альянс следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха.



Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в эфире НСН оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт в Нагорном Карабахе

«Вмешательство НАТО в конфликт в Карабахе маловероятно, хотя бы потому что там воюет Турция. Это не подпадает под пятую статью устава НАТО. Она предполагает вмешательство в случае нападения на одну из стран альянса. Оснований нет, и НАТО молчит», - указал Сивков.

Также он высказался насчет применения Турцией комплексов С-400 против Армении.