Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции

Турция успешно испытала российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник из военно-технической сферы.

По словам собеседника агентства, Турция провела испытания в районе города Синоп на севере страны. Все три ракеты, выпущенные турецкими военными, поразили цели.

Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству никак не прокомментировала эту информацию.

Россия начала поставки новейших систем ПВО С-400 в Турцию в июле 2019 года. Покупка российских ракет стала причиной кризиса в отношениях Турции и США. Америка требовала отказаться от сделки и предлагала взамен свои ракетные комплексы Patriot. Однако Турция не пошла на уступки, несмотря на угрозы США ввести санкции и отменить продажи американских истребителей F-35.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ИспытанияС-400Турция
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