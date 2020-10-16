Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции
Турция успешно испытала российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник из военно-технической сферы.
По словам собеседника агентства, Турция провела испытания в районе города Синоп на севере страны. Все три ракеты, выпущенные турецкими военными, поразили цели.
Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству никак не прокомментировала эту информацию.
Россия начала поставки новейших систем ПВО С-400 в Турцию в июле 2019 года. Покупка российских ракет стала причиной кризиса в отношениях Турции и США. Америка требовала отказаться от сделки и предлагала взамен свои ракетные комплексы Patriot. Однако Турция не пошла на уступки, несмотря на угрозы США ввести санкции и отменить продажи американских истребителей F-35.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Российские комплексы С-400 прошли успешные испытания в Турции
- Большой Московский цирк могут закрыть на фоне пандемии
- В Подмосковье начали штрафовать за отказ принять безналичную оплату в транспорте
- Россия открыла авиасообщение с Сербией и Кубой
- Власти РФ допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru