Турция объяснила приобретение С-400 у России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 не по политическим мотивам.
Глава внешнеполитического ведомства объяснил это тем, что Турция ранее просила продать ей американские или французские системы ПВО, однако Вашингтон и Париж ответили отказом.
«Поэтому мы пошли к другим», - сказал Чавушоглу в ходе международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.
Также министр отметил, что в будущем Турция намерена приобрести еще одну партию российских С-400, если союзники снова откажутся продавать аналогичные системы Анкаре. По данным «ФедералПресс», соответствующие переговоры между Россией и Турцией уже идут.
Отметим, что ранее президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявлял, что полностью российские С-400 будут развернуты в апреле 2020 года.
Ранее Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против Анкары из-за оружейной сделки с Россией.
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