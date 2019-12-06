Турция объяснила приобретение С-400 у России

«Поэтому мы пошли к другим», - сказал Чавушоглу в ходе международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

Также министр отметил, что в будущем Турция намерена приобрести еще одну партию российских С-400, если союзники снова откажутся продавать аналогичные системы Анкаре. По данным «ФедералПресс», соответствующие переговоры между Россией и Турцией уже идут.

Отметим, что ранее президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявлял, что полностью российские С-400 будут развернуты в апреле 2020 года.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против Анкары из-за оружейной сделки с Россией.

