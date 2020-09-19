В Турции обвинили Россию в отправке наемников в Ливию
Около 400 сирийцев подготовлены российскими специалистами и переброшены на восток Ливии. Такие обвинения в адрес России опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Наемники якобы переброшены 18 сентября из района неподалеку от города Камышлы в сирийскую провинцию Латакия с российской авиабазой Хмеймим, а затем - в Ливию.
«Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии», — цитирует сообщение Lenta.ru.
Сообщается, что сирийские наемники зарабатывают 1,5-2 тысячи долларов в месяц.
Напомним, в Ливии – длительное противостояние правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Москву периодически обвиняют в поддержке Хаффтара, в том числе силами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Ранее плитолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что призывы Хафтара о противодействии Турции уже не имеют никакого смыла.
«Отчаянное требование Хафтара о коллективной обороне против «турецкого агрессора» звучит несколько анекдотично и направлено в пустоту. Никакой поддержки у него уже нет, он проиграл войну, которую сам и начал. Для него приближается занавес», - отметил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 065 / сут.
Умерли
19 339+144 / сут.
Выздоровели
906 тыс.+5 255 / сут.
- Максима Шугалея предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
- В Турции обвинили Россию в отправке наемников в Ливию
- МИД РФ дал оценку приглашения Тихановской в Брюссель
- Политолога Валерия Соловья задержали на несогласованном митинге в Москве
- В Минске начались задержания на женской акции протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru