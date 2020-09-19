В Турции обвинили Россию в отправке наемников в Ливию

«Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии», — цитирует сообщение Lenta.ru.

Сообщается, что сирийские наемники зарабатывают 1,5-2 тысячи долларов в месяц.

Напомним, в Ливии – длительное противостояние правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Москву периодически обвиняют в поддержке Хаффтара, в том числе силами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Ранее плитолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что призывы Хафтара о противодействии Турции уже не имеют никакого смыла.

«Отчаянное требование Хафтара о коллективной обороне против «турецкого агрессора» звучит несколько анекдотично и направлено в пустоту. Никакой поддержки у него уже нет, он проиграл войну, которую сам и начал. Для него приближается занавес», - отметил собеседник НСН.

