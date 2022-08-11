Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам

Анкара начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство в Турции. Об этом распорядился министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, этим шагом турецкое руководство признает крымских татар как соотечественников.

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Ранее такой статус получили турки-ахыска, уйгуры и этнические турки из Болгарии и Греции.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил о новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:МВДГражданствоКрымские ТатарыТурция
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