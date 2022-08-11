Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам
Анкара начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство в Турции. Об этом распорядился министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает агентство Anadolu.
Как отмечается, этим шагом турецкое руководство признает крымских татар как соотечественников.
Ранее такой статус получили турки-ахыска, уйгуры и этнические турки из Болгарии и Греции.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил о новом уровне торгово-экономического сотрудничества России и Турции.
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