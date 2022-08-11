Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам

Анкара начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство в Турции. Об этом распорядился министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, этим шагом турецкое руководство признает крымских татар как соотечественников.