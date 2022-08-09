Кремль анонсировал «демилитаризацию» завода Bayraktar на Украине
Россия проведёт демилитаризацию завода по сборке турецких беспилотнных летательных аппаратов Bayraktar в случае его появления на Украине. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Факт создания такого объекта <…> сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать», - заметил представитель Кремля, комментируя соответствующие планы Киева. По словам Пескова, попытка создания такого производства только «продлит страдания украинцев», однако не помешает достижению целей специальной военной операции.
Ранее стало известно, что компания Baykar Makina из Турции купила на Украине земельный участок, на котором предполагает возвести предприятие по производству боевых БПЛА Bayraktar. Проект будет реализован в рамках соглашения Киева с Анкарой о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космическойсферах.
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