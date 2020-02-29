Турция начала принимать сирийских беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии. Через Анкару в Европу проследовало около 18 тысяч сирийцев, сообщает Газета. ru
По словам Эрдогана, Турция не будет и впредь закрывать «эти двери».
«Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев», — заявил президент Турции.
Своим решение открыть границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии Анкара фактически отменяет свое соглашение с ЕС о приеме нелегальных мигрантов, которое было заключено в 2016 году. Кардинальное решение было принято после обострения конфликта в Идлибской зоне между войсками Турции и сирийской армией.
Ранее эксперты НСН, обсуждая ситуацию в Сирии после вторжения туда турецкой армии, поясняют, почему Анкара от своей политики в отношении курдов не отступит, несмотря на санкции США и ЕС.
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