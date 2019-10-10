Эрдоган пригрозил наводнить беженцами ЕС за критику операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике страны ЕС, осудившие ранее военную операцию Анкары в Сирии, сообщает РИА Новости. Кроме того, он пригрозил открыть границы для беженцев, если от западных партнёров будет вновь слышна критика.
«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам», — заявил Эрдоган.
Помимо этого турецкий лидер напомнил Брюсселю, что он «никогда не был искренним и постоянно обманывал», а также о том, что Турция по-прежнему находится под угрозой нападения террористов.
Напомним, операция турок против курдов в Сирии «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Позже в Анкаре отчиталась о захвате обозначенных целей. Страны ЕС и США осудили начало операции.
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