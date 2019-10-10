Эрдоган пригрозил наводнить беженцами ЕС за критику операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике страны ЕС, осудившие ранее военную операцию Анкары в Сирии, сообщает РИА Новости. Кроме того, он пригрозил открыть границы для беженцев, если от западных партнёров будет вновь слышна критика.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам», — заявил Эрдоган.