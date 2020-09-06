Турция начала переброску танков к границе с Грецией

По их информации, турецкая сторона осуществляет переброску в Эдирне около 40 танков по железной дороге.

Напомним, Турция и Греция вступили в конфликтную фазу отношений на фоне сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, которые инициировала Анкара. Территорию исследований Греция считает традиционно собственной экономической зоной. Также Турция приступила к разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Несмотря на осуждение действий турецкой стороны Европейским союзом и Грецией, работы продолжаются.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН объяснил природу интереса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - энергоресурсы, передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.

«Эрдоган проводит, с его точки зрения, необходимую операцию по установлению контроля не более, как над ливийским шельфом. Можно подумать, Эрдогану нужна империя! Нефть Эрдогану нужна! И газ! Передел восточного Средиземноморья с точки зрения использования газового шельфа. Сложившийся альянс Израиля, Греции и Кипра, поддержанный Евросоюзом, оставляет Эрдогана без малейших шансов на местный энергоресурс. Неслучайно турки начали бурение нефти под прикрытием военно-морского флота на шельфе оккупированного ими северного Кипра», - пояснил эксперт.

