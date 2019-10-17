Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что по итогам переговоров представителей США с турецким президентом Тайипом Эрдоганом есть отличные новости. "Миллионы жизней будут спасены!", - написал он.

Ранее стало известно, что президент США направил Эрдогану письмо в день начала операции Турции в Сирии. В нем он призвал турецкого лидера «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

Напомним, Турция 9 октября ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Анкару приостановить военные действия в Сирии.

