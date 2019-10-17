Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии
Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.
"Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG", - приводит агентство его слова.
В то же время американский президент Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что по итогам переговоров представителей США с турецким президентом Тайипом Эрдоганом есть отличные новости. "Миллионы жизней будут спасены!", - написал он.
Ранее стало известно, что президент США направил Эрдогану письмо в день начала операции Турции в Сирии. В нем он призвал турецкого лидера «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Напомним, Турция 9 октября ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Анкару приостановить военные действия в Сирии.
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