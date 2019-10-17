Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии

17 октября 201920:51

Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.

"Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG", - приводит агентство его слова.

Американист: Пенс и Помпео не отговорят Эрдогана от наступления в Сирии

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что по итогам переговоров представителей США с турецким президентом Тайипом Эрдоганом есть отличные новости. "Миллионы жизней будут спасены!", - написал он.

Ранее стало известно, что президент США направил Эрдогану письмо в день начала операции Турции в Сирии. В нем он призвал турецкого лидера «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

Напомним, Турция 9 октября ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Ряд стран осудили эту операцию и призвали Анкару приостановить военные действия в Сирии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:СирияТурцияСша