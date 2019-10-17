СМИ узнали о хамском письме Трампа Эрдогану
В день вторжения турецкой армии в Сирию президент США Дональд Трамп отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призвал коллегу одуматься и заключить «хорошую сделку».
Копия письма оказалась в распоряжении CNN. В послании Трамп предлагает Эрдогану не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей, и в этом случае президенту США не придется «уничтожать» экономику Турции.
В качестве примера хозяин Белого дома привел санкции США после ареста в Турции по подозрению в шпионаже американского пастора Эндрю Брэнсона. Введенные тогда Вашингтоном ограничения обвалили курс турецкой лиры.
В конце своего письма Трамп призвал Эрдогана «сделать все правильно», если тот не хочет остаться в истории «дьяволом». «Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком. Я вам позвоню», - заключил американский президент.
Напомним, Турция ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Из-за этого из региона были спешно эвакуированы американские военные.
Вскоре после начала операции США объявили о введении санкций против Минэнерго и Минобороны Турции, а также в отношении глав этих ведомств, сообщает RT.
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