СМИ узнали о хамском письме Трампа Эрдогану

В качестве примера хозяин Белого дома привел санкции США после ареста в Турции по подозрению в шпионаже американского пастора Эндрю Брэнсона. Введенные тогда Вашингтоном ограничения обвалили курс турецкой лиры.

В конце своего письма Трамп призвал Эрдогана «сделать все правильно», если тот не хочет остаться в истории «дьяволом». «Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком. Я вам позвоню», - заключил американский президент.

Напомним, Турция ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Из-за этого из региона были спешно эвакуированы американские военные.

Вскоре после начала операции США объявили о введении санкций против Минэнерго и Минобороны Турции, а также в отношении глав этих ведомств, сообщает RT.

