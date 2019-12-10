Турция и РФ обсудили ситуацию в Сирии

Разговор состоялся по телефону. В частности, министры обороны стран высказали свои мнения по выполнению межгосударственного соглашению по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.







