Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Ливии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкую газету Sabah.
Эрдоган отметил, что хотел бы переговорить с Путиным до его прибытия в Турцию, которое запланировано на начало января.
В Ливии сегодня существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует правительство национального согласия (ПНС), и так называемое "восточное правительство".
В ПНС утверждают, что «восточное правительство» поддерживается Россией. В частности, иностранные СМИ сообщают о том, что в Ливии присутствуют российские боевики. Турция, в свою очередь, активно поддерживает ПНС, стороны в конце ноября договорились о партнерстве в области безопасности.
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