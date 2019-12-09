Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Эрдоган отметил, что хотел бы переговорить с Путиным до его прибытия в Турцию, которое запланировано на начало января.

В Ливии сегодня существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует правительство национального согласия (ПНС), и так называемое "восточное правительство".

В ПНС утверждают, что «восточное правительство» поддерживается Россией. В частности, иностранные СМИ сообщают о том, что в Ливии присутствуют российские боевики. Турция, в свою очередь, активно поддерживает ПНС, стороны в конце ноября договорились о партнерстве в области безопасности.



