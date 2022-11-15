Макрон: Конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире
Анкара и Париж продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире. Турция и Франция продолжат работать над обеспечением беспрепятственного экспорта», — написал он в своей соцсети по итогам встречи с Тайипом Эрдоганом в ходе саммита «G20».
Ранее в США заявили о необходимости продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. По заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в настоящее время по данному вопросу ведутся активные переговоры.
Как сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки. Ее продление должна случиться после 18 ноября. По словам официального представителя МИД России Марии Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются.
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