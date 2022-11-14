Песков заявил, что переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры с ООН на тему зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

В МИД России допустили обсуждение зерновой сделки на полях G20

Отвечая на вопрос о перспективах её продления он отметил, что у России есть интерес в этой сделке.

«Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически ещё неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», - заключил представитель Кремля.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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