Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и на поле боя
Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя, передает РИА Новости слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха – ред.) был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана.
Глава турецкого МИДа заявил, что ставить Азербайджан и Армению на одну плоскость в их конфликте.
"Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", - сказал турецкий министр.
Военные столкновения между Арменией и Азербайджаном в приграничных районах начались в конце прошлой недели. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, военные Баку заявили, что армия соседнего государства устроила артиллерийский обстрел. В ответ Ереван обвинил Азербайджан в использовании ракетных установок «Град» для бомбежки территории Нагорного Карабаха, напоминает 360-ТВ.
Власти РФ ранее прокомментировали ситуацию. В МИД России призвали обе стороны к прекращению огня и переходу к мирным переговорам. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что обострение конфликта может перерасти в полномасштабные военные действия, добавляет РЕН-ТВ.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий, напоминает RT.
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