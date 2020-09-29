Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и на поле боя

Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя, передает РИА Новости слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха – ред.) был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана.



Глава турецкого МИДа заявил, что ставить Азербайджан и Армению на одну плоскость в их конфликте.