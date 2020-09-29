Жириновский призвал присоединить Армению и Азербайджан к РФ

Владимир Жириновский предложил радикальный способ замирения Армении и Азербайджана из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Для этого обе республики необходимо включить в состав Российской Федерации, написал лидер ЛДПР в своем telegram-канале.

Жириновский полагает бесполезными все призывы и увещевания прекратить боевые действия. По его оценке, даже в случае прекращения огня, максимум через год между Ереваном и Баку вспыхнет новое столкновение.

Ещё один вариант решение проблемы, по мнению российского политика, заключается в присоединении Нагорного Карабаха к РФ с обязательным признанием этого шага Арменией и Азербайджаном, отмечает Ura.ru.

Третий вариант Владимир Жириновский именует «царским»: предоставить обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения силой.

