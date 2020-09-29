Госдума приняла заявление по Нагорному Карабаху

Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Российские депутаты призывали Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Документ проголосован на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Как отмечается в заявлении, народные избранники РФ готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Каарабахе, сообщают «Известия».

Депутаты Госудмы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

Принятое заявление от лица Госдумы будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в правительство, парламентам Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз и другие международные структуры, отмечает RT.

Ранее в Кремле также призвали Баку и Ереван немедленно остановить боевые действия в регионе.

