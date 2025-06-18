Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке на 2,7 млн рублей

Замначальника управления ФСИН по Удмуртии Рамиль Газизуллин, подозреваемый в получении взятки в виде автомобиля стоимостью свыше 2,7 млн рублей, арестован в Ижевске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году чиновнику передали дорогостоящую иномарку от главы группы компаний, которая имеет договоры с исправительными учреждениями региона, за лоббирование интересов предприятия.

В пресс-службе судов указали, что обвиняемый и его защитник возражали против ареста и просили о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

«Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении Газизуллина... суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - говорится в сообщении.

Ранее в Орле заместителя главврача и главного бухгалтера местного роддома оштрафовали на 13 млн рублей за получение 58 взяток, пишет 360.ru.

