В Кремле заявили, что отключения интернета не повлияли на падение экономики РФ
Ограничения работы интернета в России не являются причиной экономического спада в стране в начале 2026 года, сообщил в интервью «Россия-1» помощник президента по экономике Максим Орешкин.
По его словам, отрицательная экономическая ситуация не связана с фактором интернет-ограничений. «Ситуация в экономике очень непростая, — признал политик.
«Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленные структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», - отметил Орешкин.
Ранее Орешкин заявил о высокой устойчивости российской экономики и невозможности сокрушить страну экономическим давлением в виде санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
