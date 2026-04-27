СМИ: Системы распознавания лиц на московских стройках за 10 млрд рублей дают сбой

Они не узнают часть мигрантов и пропускают тех, кого должны отсеивать. Примерно каждый десятый рабочий остаётся «невидимкой» для системы. В итоге люди с нормальными документами не могут пройти, а те, кто в розыске, порой спокойно заходят на объекты.

Механизм начали массово внедрять с 2025 года для борьбы с нелегальной занятостью. Камеры на турникетах сверяют лицо с базами данных. Проблема кроется в обучении алгоритмов, которые тренировали в основном на европейской внешности, поэтому точность для выходцев из Средней Азии ниже.

Точность применяемой МВД РФ системы распознавания лиц составляет 90%, поэтому ошибки неизбежны, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан. Однако он добавил, что массового характера такие инциденты не приобретут.

