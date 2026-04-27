СМИ: Системы распознавания лиц на московских стройках за 10 млрд рублей дают сбой
В Москве системы распознавания лиц на стройках стоимостью 10 млрд рублей дают сбой, сообщает Telegram-канал Mash.
Они не узнают часть мигрантов и пропускают тех, кого должны отсеивать. Примерно каждый десятый рабочий остаётся «невидимкой» для системы. В итоге люди с нормальными документами не могут пройти, а те, кто в розыске, порой спокойно заходят на объекты.
Механизм начали массово внедрять с 2025 года для борьбы с нелегальной занятостью. Камеры на турникетах сверяют лицо с базами данных. Проблема кроется в обучении алгоритмов, которые тренировали в основном на европейской внешности, поэтому точность для выходцев из Средней Азии ниже.
Точность применяемой МВД РФ системы распознавания лиц составляет 90%, поэтому ошибки неизбежны, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан. Однако он добавил, что массового характера такие инциденты не приобретут.
- В Кремле заявили, что отключения интернета не повлияли на падение экономики РФ
- Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне
- Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре
- На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям
- Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20
- Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла на 75 году жизни
- Трамп заявил, что общается с Путиным и Зеленским
- Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
- Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта