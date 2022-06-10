Туркмения купила первый Aurus Senat Limousine

Туркмения приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine, на котором передвигался президент республики Сердар Бердымухамедов в рамках визита в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообещал приехать в Туркмению

Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Российский автомобиль представительского класса обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты.

Ранее сегодня сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым лично вручил ему орден Дружбы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Туркмения
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