Путин пообещал приехать в Туркмению
10 июня 202214:14
Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Туркмению с официальным визитом, сообщает РИА Новости.
По его словам, он непременно воспользуется приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.
«Обязательно воспользуюсь приглашением», - сказал российский лидер.
Ранее Сердар Бердымухамедов посетил Россию по приглашению Владимира Путина, это его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность президента, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru