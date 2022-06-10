Путин пообещал приехать в Туркмению

Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Туркмению с официальным визитом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он непременно воспользуется приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

«Обязательно воспользуюсь приглашением», - сказал российский лидер.

Ранее Сердар Бердымухамедов посетил Россию по приглашению Владимира Путина, это его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность президента, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинТуркмения
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