«Положение усложняется»: Раскол оппозиции не поможет Эрдогану перед «рискованными» выборами

Ранее сообщалось, что оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на выборах президента. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного «Народного альянса». Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet. Дюрре заявил, что у турецкой оппозиции есть единый кандидат.

«Есть два основных блока — республиканский, лидером которого является действующий президент, и национальный, возглавляемый Кылычдароглу. Это главные противоборствующие силы на предстоящих выборах. Помимо них, есть еще два кандидата: Индже и еще один ультранационалистически настроенный политик. Однако, повторюсь, основная борьба будет проходить между двумя ключевыми блоками», — сказал Дюрре.

Собеседник НСН отметил, что Индже в одиночку не сможет составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

«Лидер Memleket раньше входил в Народно-республиканскую партию Кылычдароглу. Потом Индже выбыл из ее состава по определенным мотивам. Однако, если верить результатам общественных опросов, у него очень невысокий уровень поддержки электората — не более 5-6%. Хотя сегодня любая поддержка имеет значение, поскольку голоса между двумя коалициями распределены практически поровну. Индже пока не согласился перейти на сторону оппозиции, но и сторонником Эрдогана он не станет ни при каких обстоятельствах», — добавил политолог.

Дюрре полагает, что у Эрдогана впервые есть риск проиграть выборы.

«Шансы действующего лидера Турции и Кылычдароглу практически одинаковы. По данным общественных опросов, Кылычдароглу набирает чуть больше голосов, однако эти данные часто бывают ошибочными. У Эрдогана есть еще 50 дней, чтобы удержаться на своем посту, много чего может измениться», — отметил он.

Турецкий политолог рассказал, что должен предпринять Эрдоган, чтобы сохранить за собой президентское кресло.

«Он уже предпринимает определенные меры, например, повысил минимальный размер зарплаты. Эрдоган должен, во-первых, продемонстрировать, что лучше всех справляется с последствиями землетрясения. Во-вторых, Эрдоган уже пообещал, что сразу после выборов будет еще один промежуточный подъем зарплаты, то есть уже показал морковку народу», — заявил собеседник НСН.

В заключение Дюрре рассказал, какие факторы могут повлиять на успех действующего президента Турции на выборах.

«Во-первых, экономический успех может стать определяющим, во-вторых, Эрдоган может заручиться поддержкой большинства курдского населения. Правда, я не знаю, как он это сделает. Эрдоган уже договорился с прокурдской религиозной партией, но у нее значительно меньше голосов, чем у прокурдской же народно-демократической партии, которая поддерживает Кылычдароглу. Из-за этого положение нынешнего президента Турции еще больше усложняется. Если он за 50 дней сможет привлечь на свою сторону часть курдских голосов (а Эрдоган вполне может это сделать при помощи кардинальных решений), это может сыграть в его пользу. Однако все это не исключает того факта, что Эрдоган впервые находится в очень рискованном положении перед предстоящими выборами», — подытожил он.

Ранее советник оппозиционного турецкого кандидата Кылычдароглу Унал Чевикез заявил, что оппозиция в случае победы напомнит России о том, что Турция является членом Североатлантического альянса.

