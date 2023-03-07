«Новая эпоха»: Что ждет Турцию в случае поражения Эрдогана на выборах
Турецкая оппозиция очень близка к победе на предстоящих выборах президента страны, рассказал НСН политолог Андрей Чупрыгин.
Сплоченность турецкой оппозиции и грамотная предвыборная кампания – два кита, на которых держится главный конкурент нынешнего президента Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. В разговоре с НСН он оценил шансы нынешнего руководства страны сохранить свои позиции, выделил сильные стороны оппозиции и спрогнозировал вектор развития отношений с Россией в случае прихода новой власти.
Накануне оппозиционный блок Турции выдвинул лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единственным кандидатом на выборах президента 14 мая.
«Шансы на победу велики по двум причинам. Их больше, конечно, но основные – две. Первая и главная – оппозиция впервые за последние 20 лет смогла договориться о едином кандидате, и она сделала очень грамотный выбор. Дело в том, что кандидат свою политическую карьеру построил на активной борьбе с коррупцией – это сейчас вопрос номер один после землетрясений и их последствий. Считают, что он замешан в коррупции вокруг рухнувшего строительного комплекса в Турции. При этом все эти обвинения так или иначе оппозиция грамотно направляет в сторону лично Эрдогана», - сказал Чупрыгин.
На сегодняшний день неофициальная статистика отдает предпочтению лидеру оппозиционеров - преимущество Кылычдароглу перед Эрдоганом колеблется в районе пяти процентов. Причиной успеха политолог называет предлагаемую программу по дальнейшему политическому курсу страны.
«Сейчас не совсем формальная статистика показывает, что где-то процентов на пять оппозиция опережает Эрдогана, но не факт, что эта цифра сохранится к 14 мая. Второй фактор – программа, которую предлагает оппозиция. Она обещает в случае прихода к власти ограничить полномочия президента и вернуть их парламенту, наладить отношения с США и НАТО, и вернуться к процессу европейской интеграции. Все моменты, которые они выдвигают, очень популярны у турецкого электората. Это связано, прежде всего, с надеждами на то, что в случае проведения реформ закончится обвальный процесс, и Турция сможет выйти из экономического кризиса», - отметил политолог.
Он назвал грамотной линию, которую выбрала оппозиция, и отметил, что многие турецкие аналитики считают судьбоносным для страны день выборов, потому что соперник Эрдогана имеет реальный шанс изменить политическую структуру в стране.
Чупрыгин уверен, что с приходом новой власти отношения с Россией изменятся в худшую сторону. Причиной этому собеседник назвал обещания Кылычдароглу свернуть на курс сближения с НАТО и США.
«Я думаю, что отношения с Россией изменятся. В экономическом плане – вряд ли, а вот в политическом – вопрос сложный. Если оппозиция начнет выполнять свои предвыборные обещания о сближении с США и НАТО, то отношения будут охлаждаться. Совершенно понятно, что США потребуют от нового правительства Турции определенных уступок. Я сомневаюсь, что оппозиция, придя к власти, вдруг с перепугу присоединится к санкциям, но то, что произойдет определенное охлаждение – этого следует ожидать», - заключил он.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН выразил мнение, что в случае поражения Тайипа Эрдогана отношения Москвы и Анкары заметно ухудшатся.
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