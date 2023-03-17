Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Оппозиция, в случае победы, напомнит России о том, что Турция является членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез, слова которого приводит газета Yeni Şafak.

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Он отметил, что Анкара будет продолжать выступать в качестве посредника между Россией и Украиной. При этом, указал Чевикез, Турция будет стремиться к равноправным отношениям с Москвой.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН отмечал, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияРоссия

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