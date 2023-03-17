Оппозиция в Турции заявила, что напомнит России о своем членстве в НАТО

Он отметил, что Анкара будет продолжать выступать в качестве посредника между Россией и Украиной. При этом, указал Чевикез, Турция будет стремиться к равноправным отношениям с Москвой.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН отмечал, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.

