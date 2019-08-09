Турецкий политик укорил Эрдогана за его позицию по Крыму

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек упрекнул президента Турции Тайипа Эрдогана за его позицию по Крыму. По мнению, Перинчека Эрдогану нужно признать полуостров частью РФ, если он видит Россию стратегическим партнером, сообщает РИА Новости.

Пару дней назад Эрдоган в ходе пресс-конференции с новым украинским лидером Владимиром Зеленским определил свою позицию по принадлежности Крымского полуострова, сказав, что не собирается признавать его российским.