Турецкий политик укорил Эрдогана за его позицию по Крыму
Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек упрекнул президента Турции Тайипа Эрдогана за его позицию по Крыму. По мнению, Перинчека Эрдогану нужно признать полуостров частью РФ, если он видит Россию стратегическим партнером, сообщает РИА Новости.
Пару дней назад Эрдоган в ходе пресс-конференции с новым украинским лидером Владимиром Зеленским определил свою позицию по принадлежности Крымского полуострова, сказав, что не собирается признавать его российским.
Как заявил агентству Перинчек, Россия – одна из главных стран-партнеров Турции, а Эрдоган занимается «стратегическими танцами», то и дело называя основными партнерами новые страны. Политик назвал такой подход опасным для страны.
Заявление Эрдогана по Крыму на встрече с Зеленским политик оценил как преднамеренный подрыв турецко-российских отношений, спровоцированный украинским лидером.
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