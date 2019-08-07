Эрдоган определил позицию Турции о принадлежности Крыма

Состоялась совместная пресс-конференция президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Лидеры двух стран, в частности, затронули тему присоединения Крыма к России.

Как сообщает РИА Новости, Эрдоган заявил, что не намерен признавать полуостров российской территорией. Кроме того, он добавил, что Турция продолжит отстаивать права крымских татар, которые являются связующим звеном Турции с Украиной.

Напомним, новоиспеченный президент Украины сейчас находится с официальным визитом в Анкаре.

Крмы вошел в состав РФ в 2014 году. Более 90% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российским.

Ранее швейцарский журналист назвал причину, по которой Крым навсегда останется частью РФ.







