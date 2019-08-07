Эрдоган определил позицию Турции о принадлежности Крыма
Состоялась совместная пресс-конференция президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Лидеры двух стран, в частности, затронули тему присоединения Крыма к России.
Как сообщает РИА Новости, Эрдоган заявил, что не намерен признавать полуостров российской территорией. Кроме того, он добавил, что Турция продолжит отстаивать права крымских татар, которые являются связующим звеном Турции с Украиной.
Напомним, новоиспеченный президент Украины сейчас находится с официальным визитом в Анкаре.
Крмы вошел в состав РФ в 2014 году. Более 90% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российским.
Ранее швейцарский журналист назвал причину, по которой Крым навсегда останется частью РФ.
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