Востоковед: Эрдоган на примере Крыма напомнил о разной стратегии Москвы и Анкары
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока пояснил НСН, что иного от Эрдогана ожидать не стоило.
Турция никогда не признает присоединение Крыма к России. Об этом на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским снова заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал присоединение полуострова «незаконной аннексией» и подчеркнул, что Анкара будет «всегда поддерживать независимость Украины». А также защищать права и национальную идентичность крымских татар, добавил турецкий лидер.
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев пояснил НСН, что иного от Эрдогана ожидать не стоило.
«Он придерживается той же позиции, что и раньше, на протяжении всей истории с присоединением Крыма. Турция никогда не признавала, она тут идет в фарватере Евросоюза и США. Так что тут не стоит искать какой-то сенсации. То, что Анкара закупает у России С-400 и участвует в «Турецком потоке», нужно воспринимать отдельно от политической линии. У России и Турции стратегические интересы достаточно разные. В том числе и на Ближнем Востоке. И вряд ли бы Эрдоган, встречаясь с Зеленским, стал бы говорить о Крыме что-то иное», - отметил эксперт.
Он полагает, что это заявление станет отрезвляющим фактором для горячих голов в России.
«В последнее время есть тенденция говорить о стратегическом партнерстве или даже союзничестве России и Турции. Не стоит эти разговоры слишком далеко заводить. Некоторые горячие головы заявляют, что после С-400 Турция может купить Су-57 и выйти из НАТО. Это напрасные ожидания. Несмотря на действительно сложные отношения Эрдогана и США, Турция не стала союзником России. Если при этом она может покупать у России стратегические системы, значит, у нее рациональная, удачная политика. Она не продает свои позиции в обмен на что-то», - добавил востоковед.
Ранее Гумер Исаев рассказал НСН, что будет делать Турция, чтобы не потерять ни США, ни Россию в качестве своих партнеров.
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