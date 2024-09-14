Турецкие СМИ заявляют о фотоподтверждении встречи Киева с террористами в Идлибе

«Фактически, в своем новостном сообщении Aydınlık указывал, что украинцы и лидер HTS Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года», - пишет издание.

Ранее работавший в Сирии военный корреспондент Роман Сапоньков в разговоре с НСН заявил, что Украина может привлечь несколько тысяч боевиков из Сирии для участия в боевых действиях против российской армии. Он отметил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» находятся не в лучшей форме из-за затихания боевых действий в 2017 году. Несмотря на это, указал военкор, они мотивированы и рвутся в бой.

