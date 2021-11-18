«Турецкие придурки»: в Татарстане высмеяли карту «тюркского мира»
Политолог Ирек Муртазин высмеял претензии турецких националистов на Татарстан и Башкирию, отметив, что в республике не желают протектората Эрдогана.
Территориальные претензии отдельных турецких политиков не могут повлиять на реальные отношения между Турцией и Россией, заявил экс-глава пресс-центра президента Татарстана, политолог Ирек Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции была размещена фотография карты «Турецкого мира», которую держит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ПНД Девлет Бахчели. Согласно карте, в зону тюркского влияние попадает Татарстан, Башкирия, юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/Lucu1Vl6HU— AK Parti (@Akparti) November 17, 2021
«Мало ли чего хочет Эрдоган? Проблема в том, что у каждого региона есть свой глобус. Есть глобус Турции, есть глобус Украины, есть глобус России. Чем бы дитя не тешилось! Ни в Башкирии, ни в Татарстане, ни тем более в районах Оренбургской области люди не хотят протектората Турции. Они готовы получать какие-то преференции, гуманитарную помощь, но становиться частью Турции – не думаю, что кто-то всерьез рассматривает такое развитие событий. Даже если взять Татарстан: в начале 90-х годов в республике открылись турецкие лицеи, они были популярны, там давали престижное образование, хорошо преподавали английский, турецкий, другие предметы. Это был институт влияния Турции. Тогда сближение Турции и Татарстана было более реальным. А сейчас их нет, их все позакрывали, потому что открылись другие школы, такие же классные. Если тогда это сближение не получило развития, то сейчас и подавно», - заявил Муртазин.
По словам политолога, турецко-российские отношения основаны на развитом экономическом сотрудничестве и не испортятся от претензий отдельных политиков.
«Экономика – это базис, всё остальное – это надстройка, как учил нас Карл Маркс. Если мы возьмем экономические контакты России и Турции, не отдельных регионов России, а именно двух стран, то мы поймем, что их не смогли поколебать ни летчик, которого сбили турецкие войска, ни другие гадости, которые нам иногда делает Эрдоган. Турецкие фирмы работают в России, российские предприятия – в Турции, это взаимовыгодное сотрудничество. Тот же газопровод "Южный поток", проложенный через Турцию, говорит о том, что страны "братья навек" - не Татарстан и Турция, а Россия и Турция. А всё это рисование карт – пусть балуются. Никакой опасности они в себе не несут. Придурков везде хватает: есть сторонники великой Германии до самого Дальнего Востока, в Литве есть сторонники возрождения великого княжества Литовского. Если покопаться, и в Монголии наверняка такие есть», - иронично подытожил специалист.
Ранее управление гражданской авиации Турции объявило о введении запрета на полёты в Белоруссию для граждан Ирака, Сирии и Йемена, соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.
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