«Турецкие придурки»: в Татарстане высмеяли карту «тюркского мира»

Территориальные претензии отдельных турецких политиков не могут повлиять на реальные отношения между Турцией и Россией, заявил экс-глава пресс-центра президента Татарстана, политолог Ирек Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции была размещена фотография карты «Турецкого мира», которую держит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ПНД Девлет Бахчели. Согласно карте, в зону тюркского влияние попадает Татарстан, Башкирия, юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.