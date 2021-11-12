Авиарегулятор Турции запретил гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Белоруссию

Управление гражданской авиации Турции объявило о введении запрета на полёты в Белоруссию для граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом ведомство проинформировало в своем Twitter-аккаунте.

Решение принято в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами Евросоюза. До дальнейших распоряжений гражданам вышеуказанных государств запрещено покупать авиабилеты, а также отправляться на посадку.

Ранее сегодня белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» объявила, что не будет принимать с сегодняшнего дня на свои рейсы из Турции граждан тех же трёх стран. Авиаперевозчик объяснил это решением «компетентных органов Турции». Тем, кто уже приобрёл билеты, пообещали вернуть деньги. Аналогичное решение накануне приняла авиакомпания Turkish Airlines.

Евросоюз обвиняет Минск в искусственном создании кризиса на западной границе Белоруссии, куда свозятся желающие перебраться в Европу беженцы с Ближнего Востока. Пограничники Польши, Литвы и Латвии пытаются мигрантов не пропускать, Минск обвиняет этих силовиков в жестокости. ЕС планирует ввести против Белоруссии новые санкции.

