Турчак призвал глав регионов «привести в чувства» свои команды
Секретарь Генсовета «Единой России» призвал глав регионов «перетряхнуть» свои команды и «привести их в чувства» из-за того, что капитальный ремонт школ не везде выполнен в срок.
«Коллеги, я еще раз вас всех призываю. Мы живём в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства«», - цитирует Турчака РИА Новости.
Турчак призвал коллег оказывать всестороннюю поддержку новым российским регионам, передавать свой опыт и наработки по выстраиванию воспитательного и образовательного процесса в школах.
Ранее сенатор Анатолий Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах. Речь идет об организации профильных классов по инженерии, IT и другим отраслям знаний.
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