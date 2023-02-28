Турчак призвал глав регионов «привести в чувства» свои команды

«Коллеги, я еще раз вас всех призываю. Мы живём в новой реальности. И спрос с каждого из нас будет соответствовать этой реальности. Условиям военного времени, если хотите. Соберите, перетряхните свои региональные команды, приведите их в чувства«», - цитирует Турчака РИА Новости.

Турчак призвал коллег оказывать всестороннюю поддержку новым российским регионам, передавать свой опыт и наработки по выстраиванию воспитательного и образовательного процесса в школах.

Ранее сенатор Анатолий Артамонов предложил создать спецклассы в калужских школах. Речь идет об организации профильных классов по инженерии, IT и другим отраслям знаний.

