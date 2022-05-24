Бербок выразила уверенность в скором принятии шестого пакета санкций против РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Евросоюза «в полной сплоченности приняли пять пакетов санкций против России», сообщает РИА Новости.

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Она отметила, что уверена и в скором принятии единого решения и по шестому пакету антироссийских санкций.

Министр добавила, что все страны ЕС объединяет стремление «стать полностью независимыми от российских источников энергии».

«Поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть», - подчеркнула Бербок.

Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в эфире канала «Rai News 24» заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был заблокирован. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет из-за «разногласий по вопросу эмбарго на нефть».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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